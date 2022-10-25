Шадринский ансамбль стал победителем международного конкурса

Шадринский ансамбль танца «Соцветие» стал обладателем гран-при и лауреатом первой степени на 33-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Берег побед».

Коллектив представил творческие номера «У яблони» и «Платочные забавы». Артисты получили признание в номинации «Хореография. Народный танец».

Ансамбль занимается во Дворце культуры города Шадринска и объединяет 77 ребят и 14 взрослых танцоров. В этом году коллектив отметил 25-летие. Народный танцевальный коллектив – Ансамбль танца «Соцветие» был создан в 1997 году. Основателем и бессменным руководителем является Ирина Никонова, выпускница Курганского областного колледжа культуры. Ирина Никонова всегда руководила коллективом одна. За это время сложились свои традиции. Одной из особенностей коллектива является преемственность постановок – танец остаётся в репертуаре, но его исполняет новый состав юных артистов. Несколько танцев составляют основу репертуара и передаются из поколения в поколение.

Фестиваль собрал творческие коллективы со всей России. На нем они продемонстрировали мастерство в номинациях: хореография, вокал, театр, инструментальное творчество, изобразительное искусство и оригинальный жанр.

Фото предоставлено Дворцом культуры города Шадринска.

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