Школьница из Шадринска сняла видео про «Путешествие пластиковой бутылочки» и получила премию Росприроднадзора

Жюри II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» подвело итоги конкурса 2022 года и объявило результаты. Специального приза жюри была удостоена школьница из Курганской области.

В пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» сообщили, что 16-летняя Элина Улыбина из Шадринска подготовила мультипликационный ролик с говорящим названием «Путешествие пластиковой бутылочки». За видео ей вручили специальный приз жюри в номинации «Экомультфильм».

«Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. Номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звёзд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных. Например, восьмилетний победитель Артем Ямалов из Уфы представил проект дождевого сада для экономии воды. Обладатель первого места Игорь Леман из Нижегородской области придумал передвижную станцию «Экоумница» по переработке компоста, и тестовый образец уже установлен в его школе», – сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, инициатор Премии «Экология – дело каждого» Светлана Радионова.

По ее словам, в этом году очень востребованными у ребят были творческие номинации. Дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения и создавали танцы, причём многие работы были сделаны на высоком уровне.

На Премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. Председателем жюри премии «Экология – дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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