Следователи научили юных курганцев варить мыло

Сотрудники Следственного управления СК России по Курганской области провели мастер-класс по мыловарению для гостей Центра социальной помощи семье и детям.

Представительница ведомства Людмила Половникова рассказала о технологии мыловарения, а затем все вместе перешли к практической части.С большим интересом они смешивали красители, заливали формы и добавляли в мыльную основу различные компоненты. В конце занятия у ребят получились яркие и ароматные кусочки мыла. Мастер-класс прошёл в тёплой и по-настоящему творческой атмосфере, а юные мастера получили не только навыки интересного ремесла, но ещё и сладкие подарки.

Родители поблагодарили следователей и работников Центра за интересный досуг для детей, помощь и поддержку.

Фото предоставлено СУ СК России по Курганской области.

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