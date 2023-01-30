Снежные скульпторы подарят Кургану богатырей, басни и философию

В Кургане дали старт первому конкурсному дню открытого регионального фестиваля Снежных фигур в городском саду. Это возобновление многолетней традиции.

«В этом году нашей любимой Курганской области исполняется 80 лет, к этой знаменательной дате Управление культуры запускает акцию «80 подарков Курганской области». Пока не закончилась наша красивая, снежная зима мы решили подарить жителям региона первый подарок, Фестиваль снежных фигур. Подобный фестиваль с участием художников-скульпторов из других регионов состоится впервые за много лет. И пусть созданные в подобной технике произведения и недолговечны, но эта красота непременно останется на фотографиях и видео, а счастливые ваши лица станут ответным подарком для нас и художников - скульпторов», - сказал на торжественном открытии заместитель начальника управления культуры по развитию туризма Курганской области Алексей Гудков.

За 2 дня работы в Городском саду Кургана появятся 12 профессиональных работ и 10 малых снежных форм, которые сделают ученики художественных школ и участники семейных клубов.

В фестивале принимают участие авторы со всего Уральского федерального округа. Павел Пахоруков из Челябинска, преподаватель факультета Изобразительного искусства по направлению «Художественная керамика», участник Сочинского фестиваля, где он занял одно из призовых мест, решил в Кургане воспроизвести знаменитую басню.

«Я хочу изобразить многофигурную композицию по басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Я решил принять участие в этом фестивале, потому что мне очень нравятся зимние стихи. У меня есть небольшой опыт работы со льдом. А практикуясь со снегом, я развиваю свои профессиональные умения и навыки. За 2 дня постараюсь выполнить задуманное. Мне помогает фантазия и опыт. В крайнем случае, позову на помощь коллег Я с таким объемом снега сталкивался, он меня не пугает», - решительно отметил Павел.

А Виктор Архипов, директор художественной школы имени В.Ф. Илюшина, решил вернуться к классике. В создании скульптуры ему помогает сын, Алексей Архипов, лаборант детской художественной школы.

«Для меня тема русских народных сказок очень важна. Проработав 40 лет в школе я знаю, что через сказки происходит воспитание патриотизма, эстетическое и духовное воспитание. Три богатыря – это защитники, наша надежда и опора, эта тема никогда не покидала меня. До 2000 года я участвовал в создании снежных городков на площади. Это возвращение к подзабытому материалу. А этот фестиваль – только начало, я надеюсь, что у него будет продолжение в будущем», - поделился автор.

Завершение фестиваля состоится в понедельник, 30 января, когда в 10 утра начнет свою работу жюри, оценит работы и пройдет награждение.

Василий Малухин. Фото автора