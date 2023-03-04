Солистке группы "Винтаж" передали в Кургане текст новой песни

Зрители - более тысячи человек - вплотную обступили сцену и не разошлись даже после окончания концерта, чтобы послушать, что расскажет Анна журналистам. Солистка "Винтажа" призналась, что увидела город мельком, и попросила у публики совета, куда ей заехать перед аэропортом.

"Я слышала, у вас очень красивая набережная, туда и пойду", - сказала Плетнёва.

Курганская журналистка Светлана Кошкарова передала Анне для её будущего репертуара новую песню, которую написала её коллега - Алла Маковеева. Алла большая поклонница Плетневой, и написала песню о любви. Анна приняла подарок и сказала, что всегда рассматривает предложения от новых авторов, поскольку любит быть первой.