Сотрудница зауральской колонии победила в межрегиональном конкурсе художественного творчества

Сотрудница зауральской исправительной колонии №7 Татьяна Киселева успешно выступила на фестивале «Уральское созвездие талантов УИС» в Тюмени. Она одержала победу в номинации «Художественное слово».

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что она предстала в роли сказительницы с оригинальным фольклорным номером. Зрителей впечатлили ее искренность, гармоничность, умение управлять вниманием аудитории с помощью голоса и интонации.

Татьяна Киселева призналась, что увлечена русской культурой. Ранее она участвовала в региональном этапе конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников уголовно-исполнительной системы в составе танцевального коллектива. Идея выступить с сольным номером разговорного жанра возникла впервые, коллеги поддержали.

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