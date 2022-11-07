Советы курганских поваров вошли в «Книгу рецептов России»

Зауральцы приготовили традиционные блюда народов нашей многонациональной страны и приняли участие в конкурсе «Книга рецептов России». Процесс приготовления они сняли на видео.

Самое вкусное угощение - хинкали - приготовил Алексей Гладышев из Кургана, второе место у жительницы областного центра Натальи Тихоновой, замкнула тройку лидеров ученица Ключевской школы Шадринского муниципального округа София Васюкова, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Также организаторы отметили Викторию Антонову из Варгашинского района, девушка получит специальный приз.

Напомним, что конкурс прошёл в преддверии Дня народного единства. Его организовали АНО «Пружина» и Центр молодёжных инициатив и программ в рамках проекта «Регион добрых дел», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

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