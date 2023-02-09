Стали известны итоги краеведческого диктанта, посвященного 80-летию Курганской области

Стали известны результаты шестой просветительской акции «Краеведческий диктант», приуроченной к 80-летию Курганской области.

В этом году диктант проходил на 13 площадках, расположенных в городских библиотеках, и в онлайн-формате, сообщили «Новому миру» в Библиотечной информационной системе Кургана.

Максимальный балл среди тех, кто писал диктант в библиотеках — 84. Лучший результат среди тех, кто проходил тест на сайте – 88 баллов.

По данным БИС, свои знания о родном крае проверили 360 горожан. Из них 214 человек принимали участие заочно – отвечали на вопросы диктанта на сайте Библиотечной информационной системы г. Кургана. Самому юному участнику акции было 10 лет, а самому взрослому – 87 лет.

Посмотреть результаты диктанта, а также узнать правильные ответы можно на сайте библиотечной системы.