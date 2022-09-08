Студентка КГУ расскажет гостям «Скрепки» о том, что любит и умеет делать

В курганском мультицентре «Скрепка» 10 сентября состоится ярмарка хобби «Люблю и Делаю».

Гости ярмарки смогут посетить мастер-классы, вдохновиться идеями для творчества и интересно провести время, сообщает Молодёжный портал Зауралья. В программе мероприятия: живая музыка, метафорические карты, печенья с предсказаниями и даже розыгрыш торта.

Проект «Люблю и Делаю» – инициатива студентки Курганского госуниверситета Снежанны Фоминой. Девушка вместе с командой единомышленников участвует во всероссийском конкурсе «Твой Ход», в рамках которого нужно придумать и реализовать проект или мероприятие. В соцсети ВКонтакте ребята создали сообщество «Люблю и Делаю». Это пространство, где студенты рассказывают о себе и любимых хобби, показывают свои творческие продукты, проводят мастер-классы, находят единомышленников и даже клиентов. Все остальные желающие получают идеи для досуга и возможность качественного времяпрепровождения.

«В этом сообществе мы публикуем истории студентов об их творческих занятиях, пишем о вдохновении, раскрытии творческого потенциала, превращении хобби в бизнес и многом-многом другом. А на ярмарке хобби ребята уже смогут провести мастер-классы и продемонстрировать своё творчество очно. Самые активные участники получат подарки», — рассказывает Снежана.

Вход на ярмарку свободный, всех желающих просят предварительно записаться.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

