Студенты Курганского госуниверситета демонстрируют таланты

Стартовали конкурсные выступления студентов в рамках фестиваля «Весёлый ДЯФ».

В среду, 16 ноября, на сцену ДКМ вышли самые талантливые и творческие представители института педагогики, психологии и физической культуры и института математики и интеллектуальных систем. ИППиФК показал эпоху конца 20 века в программе «Внутри лихих», а ИМИС в программе «Скорый поезд «Курган – Геленджик» передали эмоции пассажиров – чего с ними только не произошло! Публика часто взрывалась хохотом, многие зрители одобряюще кричали.

Сегодняшний ДЯФ был не менее эмоциональным. Политех взял достаточно сложную и серьёзную тему: студенты представили фантазию на тему пьесы А.П. Чехова «Три сестры». Однако активисты смогли преподнести это с весельем, эмоциями – зрителям явно понравилось. Взгляд на известное произведение под новым углом превзошёл все ожидания. Зрители были удивлены неоднозначной концовкой. Но, пожалуй, самым запоминающимся стал момент, когда осколки стекла разлетелись от удара об голову одного из главных героев. Рискованно, зато ярко.

Гуманитарный институт каждый год представляет что-то необычайно интересное, увлекательное. Пиратская драма, в которой нашлось место шуткам, но в то же время были показаны внутренние переживания героев. Так, зрителю удалось окунуться в атмосферу поиска сокровищ, свободы, а также понять, что терзает пирата. В художественном слове гуманитарный институт отразил проблему самоопределения в жизни – действительно, есть о чём подумать. А во время дефиле публика одарила конкурсантов подбадривающими аплодисментами и криками.

Если вдруг вы не смогли прийти сегодня на «Весёлый ДЯФ», можно будет позже увидеть записи с выступлений. Но настоящие эмоции ощущаются именно там, в зале. Сегодня на сцене студенты по-настоящему зажгли.

Следующая встреча институтов состоится 30 ноября в 18:00. В стенах Дворца культуры машиностроителей выступят институт экономики и права и институт естественных наук.

Анастасия Пережегина. Фото автора.