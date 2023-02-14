Студенты-операторы, танцоры и музыканты едут на «Зауральскую студвесну»

Юноши и девушки, которые любят петь, танцевать, читать стихи, в эти дни оформляют заявки на «Зауральскую студенческую весну – 2023».

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, проживающие на территории Курганской области, являющиеся студентами колледжей и вузов, а также творческие коллективы, сообщает молодёжный портал Зауралья. Конкурсанты смогут продемонстрировать свои таланты в разных направлениях, таких как вокал, хореография, театральное мастерство, инструментальное творчество, журналистика, видеосъёмка, оригинальных жанр. Также введены региональные номинации: «Интеллектуальное творчество» и «Лучшая концертная программа». Заявку можно подать до 24 марта.

Отборочные туры запланированы на 7 и 10 апреля, пройдут в Шадринске и в Кургане. Лучшие номера попадут на гала-концерт. Победители и лауреаты регионального фестиваля представят наш регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Фото с сайта freepik.com

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