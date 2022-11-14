Талантливых зауральских певцов ждут на конкурсе

Зауральцев приглашают к участию в региональном конкурсе вокального искусства "От дуэта до квинтета".

Заявки принимает Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию. Все просто! Запишите видео, оформите заявку, добавьте ссылку и отправьте на почту методиста Владимира Пичугова pchgv63@mail.ru. Успевайте до 10 декабря. Важное условие: монтаж видео не допускается. Можно исполнить два разнохарактерных произведения продолжительностью не более шести минут.

Творческие коллективы могут попробовать свои силы в номинациях: академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал. Лучшие номера судьи будут выбирать в трёх возрастных группах – до 11 лет, до 17 лет, старше 17 лет.

Напомним, что в Кургане проходит популярный певческий конкурс "Арт-арена", участвуют порядка 90 вокалистов.