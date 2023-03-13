Театр из Донецка выступил на курганской сцене при полном аншлаге

На подмостках Курганского театра драмы выступил Донецкий республиканский академический молодежный театр.

Он был создан в 1971 году на базе русской труппы Донецкого музыкально-драматического театра. Труппа уже отметила 50-летний юбилей. В нем изначально были заложены традиции русского драматического театра. Эти традиции удалось сохранить и сейчас.

Первым спектаклем, который увидел курганский зритель, стал «Левша». Актеры привнесли в постановку по Николаю Лескову современные нотки. Публика отметила элементы стим-панка в декорациях и нарядах, а дополнительное очарование внесло оригинальное музыкальное сопровождение - от этники и фолка до джазовых импровизаций и даже элементов рэпа.

«Мы благодарим Россию, «Росконцерт» за возможность просто-напросто работать, заниматься своим делом, потому что у нас пока это просто невозможно. У нас не случайный подбор репертуара. Мы везем пьесы о том, кто мы есть в нашем Отечестве, и кто есть самый главный в нашей стране. И как говорит Лесков в «Левше», самый главный - это народ. Это простой человек, как мой персонаж, мастер. Это о том, что именно на таких, как Левша, всю жизнь держалась Россия, начиная с Рюриковичей и заканчивая сегодняшним днем. Потому что никто так не может жертвовать собой, как простой человек», - поделился исполнитель роли Левши, заслуженный артист ДНР Вадим Басалыгин.

Актер рассказал, что чувствует труппа, прожившая в тяжелых условиях 8 лет: «Этим спектаклем мы хотим показать, что россияне должны гордиться своей страной, своим народом, своим прошлым, без которого никак не может быть будущего. У зрителя мы и хотим вызвать чувство гордости за Отчизну. Чтобы не происходило, мы должны держаться своей страны, своей земли, своей государственности. В Донецке сейчас сложно репетировать. Но мы востребованы в России, и это у нас уже третьи большие гастроли».

Генеральный директор и художственный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко рассказал, как непросто сейчас живется театру в ДНР: «Сначала у нас была пандемия, теперь мы вообще у себя не выступаем, так как введено особое положение. На базе нашего театра проходит только репетиционный процесс. У нас работают выездные концертные бригады по больницам и госпиталям и небольшие детские спектакли по программе «Культура школьникам», бесплатные выступления для учеников младших классов в районах ДНР, которые считаются безопасными. С приобретением материалов, необходимых для постановки спектаклей, помогает Министерство культуры ДНР, а Министерство культуры РФ - с гастролями. В целом, учитывая обстановку, наш театр живет плодотворно. В прошлом году у нас было 2 премьерных спектакля».

Тур начался в Тюмени, затем Курган, далее Екатеринбург и 6 городов Свердловской области, а закончатся гастроли в Москве. В туре участвуют 35 человек, большая часть — актеры. Многие сотрудники театра были мобилизованы, поэтому актеры сами монтируют декорации. По их словам, во всех городах, где они были, остались друзья, и везде был теплый прием.

Стоит отметить, что во время спектакля все актеры сами играют на музыкальных инструментах и поют хоровые песни.

Василий Малухин. Фото Курганского Театрально-Концертного объединения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.