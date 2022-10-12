Театр кукол «Гулливер» в Челябинске перенесёт зрителей туда, «Где нет зимы»

«Соломенный жаворонок» — это единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя, в таком статусе проводится с 2012 года. Первоначально, в 2006 году, он был создан как традиционный фестиваль спектаклей для детей и взрослых.

Театры приезжают на «Соломенный жаворонок», чтобы посмотреть друг на друга, обменяться творческим опытом и определить уровень своей работы. Победителей фестиваля выбирают сами участники, а обсуждают постановки профессиональные критики и режиссёры.

Зрители увидят разные спектакли на разные темы, которые объединяет одно — высокая оценка членов экспертного совета, отобравших из 55 заявок именно эти работы. Тема предстоящего фестиваля: «Кого мы только не играли в своих коллективах. Лучше не вспоминать». В ней больше иронии, чем пафоса.

«Соломенный жаворонок» объединит 14 театров из разных городов страны: Кургана, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани, Ханты-Мансийска, Перми, Оренбурга, Набережных Челнов, Казани и Челябинска.

Курганский театр кукол «Гулливер» представит на суд жюри и зрителей свою новую постановку «Где нет зимы».

Фото Курганского театра кукол «Гулливер».

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