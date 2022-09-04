Третий региональный фестиваль в Кургане «День сырка» собрал всех гурманов

В выходнойдень в Центральном парке культуры и отдыха ухе в третий раз прошел гастрономический праздник-фестиваль «День сырка-2022».

Начало с проливным дождем стало не самым фееричным, но курганцы узнали, что по итогам конкурса среди рестораторов, по итогам года выявлены победители. В этом году схватка была особенно жаркой. Но решили все поварские ножи и смекалка. Главным критерием было накормить гостя вкусным блюдом из рыбы. Многие из них были раз разработаны под данный конкурс, а самые вкусные и востребованные в дальнейшем войдут в основное меню этих заведений. Наиболее вкусными в этом году стали: «Камбала по-средиземноморски» и «Кастрюля мидий». А победил «Зеленый салат с сырком и рикоттой».

После вступительного «рыбного» танца всех гостей фестиваля приветствовала глава города Кургана Елена Ситникова, которая сама, по собственному признанию, очень любит делать пироги с сырком.

«Мы проводим уже ставший традиционным гастрономический фестиваль «День сырка». Благодаря нашей рыбе, наш фестиваль попал на национальную «Вкусную карту России». То есть, вкус нашей рыбы и наш фестиваль известны далеко за пределами нашей области . А кроме сырка, мы подготовили палатки многих производителей нашей сельхозппродукции», - рассказала глава города.

А вот председатель городской Думы Игорь Прозоров, хоть и не любитель рыбной ловли, дал понять, что в рыбе знает толк:

«Мы привыкли к тому, что где-то далеко лучше, чем у нас. На самом деле это не так. Этот фестиваль говорит о том, что сырок стал нашей изюминкой. Недавно я был на Байкале, попробовал их разрекламированного омуля, вокруг которого создан целый культ, ну да, они ценят свое. Но очень здорово, что мы начинаем ценить свое, уникальные моменты в нашей Курганской области, которые должны стать культовыми для всей нашей страны».

Кстати, в поездках, в качестве презента Игорь Прозоров очень часто берет с собой сырка в том или ином виде. От вкуса и качества нашей рыбы все одаренные подарком остались в полном восторге и дали думскому главе самые положительные отзывы.

«Если третий фестиваль, то это уже становится традицией. Главное, что он нравится нашим горожанам и гостям. Они приходят насладиться нашей местной рыбкой. Рестораторов в этом году в два раза больше и они стараются готовить вкуснее. А в этом году у нас еще и уха, помимо жаренного сырка», - рассказала организатор мероприятия Людмила Дорофеева.

В таком местном, но очень значительном мероприятии решили принять участие все местные производители. Даже послушники и братья Далматовского монастыря, выращивающие свою продукцию, не остались в стороне.

«У нас свой сырный цех, где мы производим сырную и кисло-молочную продукцию. У нас есть свое подворье и пасеки, пекарни. Мы принимали участие в прошлом году, народ был очень приветлив и гостеприимен», - рассказал брат Олег из Далматовской обители.

Все гости фестиваля участвовали во всех конкурсах, а также в обязательном порядке посещали все торговые ряды.

«Это большой праздник. Эту рыбы называют сырком только в Курганской области , в других районах – это пелядь. А сырок – это наше, родное. Я люблю его и жареный, и в пироге, и слабосоленый. Мы пришли посмотреть, что с ним делают. Пришли с внуком Арсением», - поделился гость праздника Владимир Плешаков.

Гастрономическое чудо завершилось феерическим фейерверком, закончившимся тут же, в Центральном парке культуры и отдыха.

Василий Малухин. Фото автора.