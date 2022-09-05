Труженики села из всех районов и муниципальных округов встретятся на празднике в Кургане

В Курганской области с 10 по 17 сентября пройдут Дни тружеников тыла. Жителей и гостей города ждёт насыщенная программа, вишенкой на торте станет выступление известной певицы Пелагеи.

В субботу откроется Александровская ярмарка. Мероприятие пройдёт накануне Дня памяти Святого Александра Невского, покровителя города Кургана, на Троицкой площади. Жители смогут приобрести вкуснейший мёд, животноводческую продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты. На открытии выступят образцовый ансамбль танца «Светлячок», «Во горенке» и другие творческие коллективы. Также для гостей в 15:30 выступит любимый всеми «Цветень». В 17:00 курганцы увидят выступление дважды внесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра из Екатеринбурга «Урал-Бэнд».

В сквере Музея истории города развернётся ещё одна праздничная площадка. На ярмарке изделий ручного творчества «Березинский торжок» гости смогут попробовать и купить уникальные сорта сыров, масел, варенья, мёда и других продуктов, приготовленных по старинным рецептам, как сообщила пресс-служба губернатора Курганской области. Посетители ярмарки смогут насладиться театрализованными постановками, концертными выступлениями, а также чаепитием в старинных русских традициях с душистым чаем из самовара, вкусным хлебом и маслом по рецепту купца Балакшина, которое было знаменито на весь мир в начале ХХ века. Организаторы также планируют провести экскурсии «Курган торговый». Ярким финалом станет выступление Тюменской группы «Просто горыныч».

В городском саду в этот же день прйдёт «Ершовский фестиваль» - назван в честь автора сказки «Конёк-горбунок». Гости праздника встретятся с самой купчихой Фелицатой Пелишевой и известным писателем Петром Ершовым. На семейном фестивале участники покажут себя в турнире старинных подвижных игр, увидят выступления курганских народных коллективов, а также поучаствуют в мастер-классах.

В рамках ярмарочных мероприятий с 11 по 16 сентября на площади у «Воробьёвых гор» будут проходить уличные концерты, спектакли, мастер-классы и интерактивные программы. В этот же период Департамент АПК организует деловую программу – цикл семинаров по вопросам развития агропромышленного комплекса Курганской области пройдёт и в очном, и в онлайн- формате.

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