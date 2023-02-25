В Белозерском округе по случаю проводов зимы устроили большие народные гуляния

На Казачьем подворье в Белозерском округе сегодня, 25 февраля, прошел большой праздник с песнями, танцами, играми, шутками и викторинами.

Скучать гостям было некогда, особенно, когда нужно было словчиться и отвязать барана, проявить силу и ловкость, чтобы залезть на столб за главным призом – мешком сахара, продемонстрировать кулинарные способности и испечь самый ажурный блин. Победил тот, в котором насчитали наибольшее количество дырочек, наверное.

Еще гости водили «сковородкин» хоровод, прыгали с валенком и на метле, перетягивали канат, играли в традиционный «ручеек», катались на тюбингах и на импровизированной «карусели», сообщили в пресс-службе главы региона. Вспоминали русские народные игры.

А тот, кто не играл и не веселился, мог вкусно покушать да песни послушать. Ведь на празднике развернулись торговые ярмарочные ряды с разной снедью и сувенирами.

Красивыми песнями про Масленицу и зиму, про Родину и отчий дом и, конечно же, про любовь гостей радовали многочисленные вокалисты.

Напомним, что инициатива создания уникальной историко-этнографической площадки «Казачье подворье» принадлежит губернатору Вадиму Шумкову. «Казачье подворье» - это не просто изба с историческими предметами быта казаков, а полноценная усадьба со своим двором и утварью, где семья проводила немало времени. Подворье расположено в едином комплексе с музеем зауральской деревни, который расположился под открытым небом. Это пять старинных деревенских домов, самый «старший» был построен еще в середине 19 века. Дома в музей перевезли из разных сёл Курганской области. И теперь здесь наших современников знакомят с тем как жили их деды и прадеды.



Фото Николая Пушилина.