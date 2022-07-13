В библиотеке им. А.С. Пушкина открыли выставку «Живая керамика». Желающие посетить экспозицию не останутся без положительных эмоций. На входе посетителей встретит девушка, сотрудник библиотеки, и проводит на выставку, рассказав подробнее о создании фигурок.

Действительно, осознание, что это создали молодые люди и дети, удивляет, поскольку все изделия выполнены очень качественно. Сразу в голове мелькает мысль, что настолько кропотливый труд под силу не каждому.

В библиотеке проходит год народного творчества, поэтому все мероприятия, проводимые там, показывают гостям новые грани нашей истории, русского фольклора. Благодаря выставке можно увидеть, чем отличаются, к примеру, Дымковская народная игрушка от Филимоновской, Каргапольской, Абашаевской или орловской. Также представлены посуда и другая домашняя глиняная утварь. Каждая игрушка уникальна, отличается от остальных, ведь выполнена вручную.

Выставка «Живая керамика» проходит в рамках проекта «Инклюзивная мастерская народных ремёсел», который в свою очередь реализуется Курганской областной благотворительной общественной организацией «Художественный салон-студия» при поддержке Фонда президентских грантов. Работа проходила в том числе за счёт благотворителей и собственных средств организации.

Накопленный опыт работы с молодыми инвалидами с ментальным нарушением здоровья был положен в основу нового проекта «Истоки», который и положил начало создания этой выставки.

Основная идея проекта заключается в создании благоприятных условий семьям для более содержательной, качественной жизни через занятия творчеством. Сотрудники организации рассматривают творчество не только в качестве хобби, но и как образ жизни, как творческий подход к любой жизненной ситуации.

Программы проекта объединены идеей создания атмосферы русской народной культуры, ориентированы на народное творчество.

На выставке любой желающий может полюбоваться изделиями, а также познакомиться ближе с проектом и его участниками.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.