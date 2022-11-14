В борьбу за звание «Арт-мастера» вступили более 90 курганских певцов

В Кургане прошёл отборочный тур вокального конкурса «Арт-арена».

Заявки поступили более чем от 90 певцов в возрасте от 5 до 35 лет. Большая часть конкурсантов участвует в номинации «Эстрадный вокал».20 курганцев решили попробовать свои силы в «НОМИНАЦИИ Z». Им предстоит исполнить современное произведение гражданско-патриотической направленности.

18 и 19 ноября в концертном зале Дома культуры им. М. Горького будут проходить творческие испытания, сообщили в пресс-службе администрации города. Также 19 ноября запланирован мастер-класс от председателя жюри Натальи Толмачевой, сообщили в пресс-службе администрации города. Она доцент кафедры музыкального искусства, эстрады Тюменского государственного института культуры, продюсер и ведущий преподаватель студии современного вокала «Максимум», лауреат исполнительских и педагогических конкурсов, автор проекта «Искусство объединяет сердца» при поддержке Фонда грантов Президента РФ, автор учебного пособия «Современные тенденции развития вокальной методики».

В конкурсный день в группе конкурса «Арт-Арена» в социальной сети «ВКонтакте» будет организована прямая трансляция. Гала-концерт запланирован на 20 ноября. В 15:00 также организуют трансляцию.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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