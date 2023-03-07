В честь женщин в Кургане поют песни о весне

Курганский театр драмы.

В 18 часов спектакль «Женитьба Фигаро» , 12+.

Дворец культуры машиностроителей. Платно. Пушкинская карта.

Курганский театр кукол «Гулливер».

В 11-00 — спектакль «Царевна-лягушка», 6+.

Платно. Возможна оплата Пушкинской картой.

Место проведения — ДКМ.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 13:00 - познавательное занятие-квест «8 женщин» с мастер-классом, 6+. Платно. Доступно по Пушкинской карте.

Курганская филармония.

В 12:00 состоится праздничный концерт артистов филармонии «Мамин день». Для милых женщин прозвучат любимые песни советских композиторов. Платно.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганский областной Дом народного творчества.

8 марта с 13:00 до 14:00 часов на Центральной площади г. Кургана пройдет акция «Вам, любимые!»

ЦПКиО

С 12 до 15 часов концертно-развлекательная программа «Любимым!»

Вход свободный.

Город Шадринск.

Дворец культуры.

В 14 часов — концерт « О чем поют 8 марта?» Вход платный.

Город Далматово.

Культурно-досуговый центр.

В 14 часов концертная программа «Если в сердце живет весна».

Вход свободный.

Фото с сайта freepik.com

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