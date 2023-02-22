В ЦПКиО Кургана в честь защитников Отечества звучат патриотические песни

В Центральном парке культуры и отдыха города Кургана сегодня, 22 февраля, состоялся концерт «Слава Защитникам Отечества!»

Поддержать наших бойцов, хором исполнить патриотические песни в ЦПКиО пришли сотни жителей города всех возрастов. Представители политических партий и общественных объединений – с флагами.

«Сюда пришли неравнодушные люди, которые хотят мира на земле, чтобы мы спокойно спали, чтобы наши дети были в безопасности. Мы знаем, что у нас есть надежная опора, наши мужчины», - обратилась к собравшимся депутат городской думы Наталья Сёмина, подчеркнув, что мы сегодня любим, ждем и молимся за тех, кто на боевом посту.

Во время мероприятия все желающие могли помочь участникам специальной военной операции, принести посылки, коробки, пакеты, которые будут в дальнейшем переданы военнослужащим. В парке открыли павильон «Мы вместе». Курганцы принесли подарки, носки, перчатки и другие принадлежности для защитников Отечества. У каждого присутствовавшего на концерте была возможность отправить открытку, письмо или видеопоздравление нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО.

«Считаю, что отправка открытки с теплыми пожеланиями и собранный заранее небольшой пакет с мелкими, но очень необходимыми вещами – это наш вклад в победу, это меньшее, что мы можем сделать. Если каждый присоединится, нашим парням там, на передовой будет немного легче», - отметила жительница областного центра Нина Куликова.

Фото Николая Пушилина.