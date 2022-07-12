В Далматове готовят к открытию виртуальный концертный зал в школе искусств

Виртуальный концертный зал в Далматовском районе откроют на базе Далматовской школы искусств на средства нацпроекта «Культура». На реализацию данного проекта район получил более 1 млн. рублей.

«Это первый виртуальный концертный зал, который откроется в нашем районе. Он позволит слушать и смотреть в высоком качестве, близком к живому, симфонические концерты, спектакли, мюзиклы, образовательные программы и лекции, проводить мастер-классы с участием ведущих музыкантов, артистов, искусствоведов, педагогов России, - рассказывает руководитель отдела культуры Управления по делам образования, культуры, молодежи и спорта Надежда Ягупьева. - В планах – открыть зал уже в новом учебном году».

В настоящее время необходимое оборудование закуплено и смонтировано. Открытие зала состоится после завершения ремонта самой школы искусств.

Благодаря проекту, концертный зал школы становится более современным, функциональным. Здесь установили цифровой видеопроектор, разместили новый большеразмерный экран, акустическую систему и др., благодаря чему у нас будут все условия для того, чтобы принимать и транслировать концерты, – смогла сообщить директор школы Анна Валиуллина, которая считает, что всё это позволит и учащимся, и жителям города, любителям музыки через онлайн-трансляции прикоснуться к лучшим образцам отечественной и мировой культуры.