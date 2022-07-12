В Далматово реализован проект «Культура малой Родины» - 2022

В июне 2022 года выделенные Далматовскому району 1, 4 миллиона рублей по проекту партии Единая Россия «Культура малой Родины» реализованы, сообщают местные власти, перечисляя, что на эти деньги смогли приобрести и в каком количестве.

Закуплена одежда сцены для нового здания Новопетропавловского сельского клуба, звуковое оборудование. В Далматовском районном культурно-досуговом центре установлено новое современное гардеробное оборудование. Для организации досуга населения и концертной деятельности творческих коллективов КДЦ закуплены и используются музыкальные шумовые инструменты, баян, при проведении мероприятий с детьми хорошим подспорьем является новый современный телевизор.

В администрации Далматовского района выразили надежду, что федеральный партийный проект «Культура малой Родины» будет реализовываться и в следующем году, что позволит и далее развивать и укреплять материально-техническую базу домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.