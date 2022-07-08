В День любви, семьи и верности каждый курганец найдёт себе занятие по душе

Мероприятия в День семьи, любви и верности.

С 11.00 до 13.00 на открытой площадке Курганского краеведческого музея пройдёт мастер-класс «Ромашка». Бесплатно.

Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко приглашает в 12:00 на литературно-музыкальную программу «И долог путь любви», посвященную празднику «День семьи, любви и верности». Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта библиотеки #ПоёмДвором.

Вход свободный.

Дом-музей В.К. Кюхельбекера.

В 12.00 и 19.00 часов Дом-музей В.К. Кюхельбекера приглашает на тематическую экскурсию «В семье любезной и родной найду отраду и покой». Гости узнают историю семьи, в которой родился и рос Вильгельм Кюхельбекер, погрузятся в тонкости взаимоотношений в семье, которую поэт создал сам, находясь в сибирской ссылке. Факты, воспоминания современников и, конечно, стихи! Вход платный.

С 14.00 до 15.00 перед музеем пройдет фестиваль рисунков на асфальте «Моя семья» (вход свободный), а внутри музея вам помогут создать эксклюзивный фамильный герб! Вместе с сотрудником музея вы разберётесь в значении символов, форм и цветов и самостоятельно создадите ваш уникальный семейный символ. Участие платное.

Юговка приглашает в 13 часов вместе встретить День семьи, любви и верности. Открытая интерактивная площадка «Семья в объективе» развернётся в сквере около библиотечного крыльца с 13:00 до 15:00 часов.

Бесплатно.

В 14.00 Курганская областная детско-юношеская библиотека имени В.Ф. Потанина приглашает в 14 часов в Городской сад на развлекательную программу «Ромашковое настроение». Ведущий – Андрей Ким.

Вход свободный.

В День семьи, любви и верности в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана пройдут праздничные мероприятия. В 16 часов состоится торжественное награждение семейных пар медалями «За любовь и верность». Далее пройдет большой праздничный концерт.

Вход свободный.

Сквер Музея истории города.

17:00 – 20:00 – сцена: концертная программа, конкурсы, розыгрыш призов, выступления артистов,

театрально-танцевальный перформанс

«Сказ о Петре и Февронии».

17:00 - 17:40 - читка «Семейные сцены»: одноактные пьесы «Классная шапочка», «Семейные сцены».

18:00 - 20:00 - «Свадебный марафон»: консультации представителей свадебной индустрии г. Кургана.

17:00 – 20:00 – работа площадок свадебной индустрии города Кургана; показ свадебных коллекций платьев.

17:00 – 20:00 – мастер-классы: «Фамильный герб», «Славянский оберег», «Интуитивная живопись».

17:00 – 20:00 – чаепитие у самовара с дегустацией «Балакшинского масла».

17:00 – 20:00 – консультации семейных и детских психологов; настольные семейные игры от клуба «Проигры»; интерактивные площадки семейных досуговых центров.

Бесплатно.

Музей истории города. Платные мероприятия.

17:00 / 18:00 / 19:00 – мастер-класс по изготовлению слепков рук из гипса «Моя семья».

17:00 / 18:00 / 19:00 – обзорные экскурсии по Музею истории города: рассказ о семье хозяев усадьбы – купцах Березиных.

17:30 / 18:30 – тематические экскурсии по историческому центру города «Курган романтический».

Дом-музей декабристов.

Тематическая экскурсия в музее декабристов: «Семейные узы через испытание Сибирью…» в 18.15 и 19.15.

Необходима предварительная запись.Платно.

С 19 до 20 часов в Городском саду пройдет концерт выходного дня. Свое творчество подарит ансамбль народных инструментов «Царево городище».Вход свободный.

В 20:00 на Набережной у Богоявленского собора пройдет

творческий вечер Владимира Бедерина. Вход свободный.

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