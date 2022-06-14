В День России в Кургане выступит Кубанский казачий хор

Курганцев и гостей города 12 июня приглашают на Троицкую площадь. Именно здесь в 11:30 состоится открытие крупнейшего фольклорного праздника УрФО — II фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле».

Во время мероприятия будут работать более десятка тематических и гастрономических площадок, ярмарка региональных мастеров и ремесленных производителей. Посетители смогут наблюдать за кулинарными шеф-баттлами, поучаствовать в казачьих забавах, посетить дефиле авторских народных костюмов.

С яркой концертной программой на Троицкой площади в 18:00 выступит заслуженный коллектив Челябинской области ансамбль «Митрофановна». В их репертуаре - песни собственного сочинения, популярные народные и авторские песни советской эпохи, песни из кинофильмов и инструментальные хиты. Выступление продолжит заслуженный коллектив народного творчества РФ молодежный фольклорный ансамбль «Цветень».

Частью праздника станет презентация «Вышитой карты Курганской области», в её создании приняли участие мастера из 24 округов и районов Курганской области. Участники вручную вышивали на канве символы своей местности.

Для самых маленьких зрителей праздника будет организована «Поляна сказок», где артисты театра кукол «Гулливер» покажут спектакль «Петрушка - Ураган из города Курган».

Главным событием праздника станет станет выступление в 20:00 старейшего национального коллектива России — Кубанского казачьего хора. Государственный академического ордена Дружбы народов и ордена Русской православной церкви святого благоверного великого князя Дмитрия Донского первой степени хор выступит перед гостями праздника в составе 60 солистов.

Завершением фестиваля станет фейерверк, световое и лазерное шоу в стиле русских традиций.

По информации Управления культуры Курганской области.