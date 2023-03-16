В главном концертном зале Кургана дадут большой концерт кетовские артисты

В Курганской филармонии ожидается большое представление творческих коллективов Кетовского муниципального округа. Мастера-ремесленники и сельхозтоваропроизводители готовы показать лучшие образцы своей продукции.

Мероприятие пройдет 26 марта в рамках регионального фестиваля муниципальных округов «В семье большой, в семье единой».

По традиции ярмарку-выставку декоративно-прикладного творчества устроят в фойе. Посетители смогут выкупить изделия мастеров из дерева, а затем оценить уникальные игрушки и рукодельное искусство. Здесь же будут представлены гастрономические бренды Кетовского округа.

Творческие коллективы в Большом зале филармонии представят яркую концертную программу под рабочим названием «Славься, любимый край!».

В программе могут выступить: духовой оркестр» «Академия» под управлением Юрия Лавренчука, ансамбль песни и танца «Зауралье» под руководством Лукиной, ансамбль современного танца «Импульс» под руководством Елены Абрамовой, Зауральское трио баянистов и другие прославленные коллективы, которые известны далеко за пределами нашего региона.

Выставка откроется в 16 часов. Начало концертной программы - 17 часов.

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