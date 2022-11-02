В городе Далматово открылся Всероссийский виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал открыли в Далматовской детской школе искусств, и у жителей округа появилась возможность, никуда не выезжая, бесплатно бывать на культурных мероприятиях, организованных на ведущих театральных и концертных площадках России. Трансляции концертов известных российских исполнителей и коллективов будут проходить в онлайн-режиме или в записи.

Как рассказали в администрации Далматовского района, ранее Далматовская школа искусств приняла участие в конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Культура» на получение денег для приобретения оборудования виртуального для концертного зала, набрала 155 баллов из 160 возможных. В 2022 году школа получила 1 миллион рублей на покупку мультимедийного оборудования.

На открытии виртуального концертного зала присутствовали областные и местные чиновники, а также учащиеся и педагоги Далматовской школы искусств, друзья и коллеги из учреждений культуры округа, представители средних школ города и просто любители искусства.

- Это третья площадка в области, которая открылась в рамках национального проекта «Культура». Первый зал открыли в 2021 году в Шумихе. В сентябре 2022 года такой же зал отрыли в региональной библиотеке им А.К. Югова. Конкурсный отбор, который вы прошли, говорит о профессионализме преподавательского состава и значимости детской школы искусств для вашего города, - сообщила присутствующим начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко.

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