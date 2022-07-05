В городе Шадринске стартовал конкурс мастеров

Победителей VII открытого конкурса мастеров «Шадринский гусь – 2022» назовут в день рождения города. Его жители города на Исети будут отмечать в субботу, 27 августа, сообщает официальный сайт администрации города.

Номинаций много. Побороться за лидерство есть все шансы и у тех, кто красиво вышивает, делает народные куклы, поделки из лоскута, и у тех, кто лепит из глины, и у тех, чьё творчество связано с художественной росписью или бисероплетением. Заявки нужно успеть подать до 24 августа по электронной почте lad@shadrinsk.net. Важный момент: к участию допустят тех, кому уже исполнилось 16 лет.

В пресс-службе администрации города Шадринска отметили, что каждый мастер должен будет в режиме реального времени в течение четырёх часов (с 11:00 до 15:00) изготовить изделие на тему «Шадринск купеческий». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(35253) 9-01-38.

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