В июле зауральцев ждут фестиваль грязи, турнир косарей, танцы с «Комиссаром» и Пелагеей

Июль порадует зауральцев разнообразием песен, танцев, мастер-классов.

Секреты самых крупных мероприятий деятели культуры раскрыли сегодня, 1 июля, во время прямого эфира в группе правительства региона.

Жителей области пригласили на гостеприимную сабантуйскую поляну в Сафакулевский район, где 2 июля будут отмечать праздник окончания полевых работ. Здесь и национальные подворья, и творческие номера, и сюрпризы от гостей из разных республик. «Праздник будет гостеприимным, вкусным, щедрым», - отметила Наталья Гончаренко, руководитель областного управления культуры. Старт в 11:00 часов.

В курганском ЦПКиО в этот день будут чествовать молодёжь . По словам Аллы Мирской, директора городского дома народного творчества и досуга, днём юношей и девушек ждут мастер-классы, вручение наград, вечером – зажигательная дискотека. Программа начнётся в 14:00 часов.

8 июля в ЦПКиО в 16:00 часов организуют праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности . Пары, зарегистрировавшие свой брак более 40 лет назад, получат медали. В этом году таких семей заявлено 12, у каждой своя большая и интересная жизненная история, успешные дети, любящие внуки. Гостей праздника научат плести венки из ромашек, делать своими руками куклу-оберег. Конечно, не обойдётся без конкурсов, душевных песен. Для желающих сделать красивые снимки установят необычные фотозоны. Как рассказали организаторы, здесь же подведут итоги конкурса «Семья-источник вдохновения».

Для тех, кто планирует в ближайшее время жениться или просто интересуется трендами свадебной индустрии, в Музее истории города в 17:00 часов проведут дефиле свадебных платьев, покажут и расскажут, как проходят выездные регистрации на этой площадке. Те, кому идея покажется интересной, уже могут записаться и провести своё торжество в необычной обстановке.

7 июля в Кургане отметят народный календарный праздник День Ивана Купалы . Горожане узнают, как наши предки проводили этот день. Часть программы в 14:00 часов пройдёт на «Бабьих песках», что в общем-то символично. Ирина Потапова, и.о. директора Курганского областного дома народного творчества, пояснила, что будут плести венки из целебных трав и опускать их на воду, прыгать через костёр, обливаться водой. В 19:00 часов на сцену ЦПКиО выйдет группа «Калина фолк». Купальские игры и забавы в этот день пройдут во всех микрорайонах города, к примеру, большая площадка откроется в Левашово.

Большой фестиваль в рамках этнографического проекта «Зауральские версты» 9 июля состоится в селе Частоозерье. Мастера декоративно-прикладного творчества, палаточный городок, угощения, знакомство с русскими традициями – это лишь малая часть программы. С 19:00 часов в режиме нон-стоп своё творчество гостям фестиваля будут дарить известные всем группы «Балаган лимитед», «Технология», «Комиссар», «Кипелов».

23 июля в Шадринском районе уже в девятый раз пройдёт Крестовско-ивановская ярмарка . Заявки на участие уже поступили от 120 представителей торговли. В этот день здесь откроют арт-объект. Развлекательная программа обещает быть насыщенной: турнир косарей, банные забавы. Ожидается приезд солистов театра оперы и балеты из Москвы, ансамбля из Перми, также выступят известные и горячо любимые зауральцами коллективы, в числе которых «Цветень».

В это же день на озере Горьком в Звериноголовском районе состоится Фестиваль грязи, аналогичный праздник пройдёт на озере Медвежье 30 июля.

Масштабный праздник народной культуры и традиций «Дары земли русской» состоится в нашем регионе 29 июля. Всех секретов организаторы пока раскрывать не стали, но уже известно, что вечером на Троицкой площади Кургана выступит певица Пелагея.

Отметим, что вход на все праздничные площадки, которые будут работать в рамках мероприятий в разных уголках нашей области в июле, свободный. Выбирайте понравившуюся программу, собирайте друзей, участвуйте, отдыхайте.

Екатерина Черепанова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.