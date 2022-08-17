В Курган на День города привезут группу «Комиссар»

Активное участие в организации Дня города Кургана примут давние хорошие партнеры администрации муниципалитета – фирма «Зауральские напитки» и Мясоперерабатывающее предприятие «Велес». Об этом, выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, сообщила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Сцена «Зауральских напитков» будет установлена на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, а сцена «Велеса» - за областной филармонией. Обе будут работать с 12 до 22 часов. Курганцев и гостей города ждет масса сюрпризов, - пообещала Елена Ситникова.

На праздничной площадке «Зауральских напитков» пройдет детская игровая программа с участием фокусника-иллюзиониста Ивана Коневича из города Тюмени, гигантская напольная игра-ходилка «Лимонадный город» и концерт кавер-группы «Фанни Каплан».

На сцене «Велеса» пройдет концерт, состоятся конкурсы с розыгрышем призов, и будет работать летнее кафе. А в 18:30 здесь же выступит всероссийский кумир девяностых годов группа «Комиссар» (г. Москва), которая в июле играла на фестивале «Купала» в селе Частоозерье и помогла многим зрителям окунуться во времена счастливой юности.

Фото Николая Пушилина.

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