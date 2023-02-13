В Курган на международный музыкальный фестиваль приехали 35 команд

Сегодня, 13 февраля, а затем и 17 февраля в Курганской областной филармонии пройдет 17-й традиционный Международный музыкальный фестиваль КВН «Кубок Зауралья», который объединит 35 команд из городов Кургана, Шадринска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила и Петропавловска (республика Казахстан), сообщает официальный портал филармонии.

Веселые и находчивые будут соревноваться в двух группах. В первой, «Новички», выступят ребята, которые только делают первые шаги в КВН. Во второй, «Опыт», команды- участники городских, областных чемпионатов, студенческих и региональных Лиг КВН, а также участники региональных чемпионатов и фестивалей, участники официальных Лиг международного союза КВН.

По информации Курганского дома молодежи, в музыкальном фестивале 13 февраля примут участие 23 школьные команды со всей области. Вторая игра – среди студенческих и корпоративных команд КВН – пройдёт 17 февраля. На фестивале встретятся как команды-дебютанты игр КВН, так и опытные игроки – участники городских, областных, межрегиональных, российских чемпионатов и фестивалей КВН.

Каждой команде поставлена задача: подготовить приветствие на тему фестиваля: «С юбилеем, Курганская область!». Победители фестиваля получат кубки и денежные призы.

Для молодёжи действует Пушкинская карта.

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