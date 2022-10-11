В Курган с гастролями приедет Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

Обменные гастроли Курганского театра драмы и Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова возобновятся. Челябинцы привезут в Курган одни из самых ярких спектаклей своего репертуара.

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова является старейшим и одним из крупнейших театров Южного Урала, по праву считается гордостью региона, его культурным центром. Он является участником и лауреатом многих театральных фестивалей, активно гастролирует как по Челябинской области, так и за её пределами.

«Театры уже не первый раз гостят друг у друга. Артисты Курганского театра драмы покорили челябинцев своей энергией, спектакли наших друзей из Кургана всегда проходят при аншлагах. Стоит отметить, что это первые обменные гастроли с момента возобновления работы театров в период пандемии. Для театров важны обмен творческими энергиями и возможность показать себя новому зрителю», - отмечают в пресс-службе Челябинского театра драмы.

4 ноября в 18:00 курганцы смогут посмотреть любовный водевиль с участием Екатерины II «Царский подарок» по мотивам пьесы графа А. Толстого «Любовь - книга золотая». Юная княгиня скучает в провинциальном поместье, грезит Петербургом, где кипит жизнь. И решает устроить в прежде тихом поместье нешуточный переполох.

5 и 6 ноября в 11:00 поводом посетить ДКМ всей семьёй будет сказка «Зайка-Зазнайка» по мотивам пьесы Михалкова. Весёлая и увлекательная сказка, которую актёры Челябинского театра разыгрывают на сцене, поможет детишкам научиться не зазнаваться и не обижать друзей.

5 ноября в 18:00 на сцене Дворца культуры машиностроителей - спектакль о «большой» материнской любви, которой порой сложно противостоять. «Шесть блюд из одной курицы» (автор Г. Слуцки) - это лёгкий, весёлый спектакль с жизненными ситуациями и узнаваемыми персонажами, который поднимет настроение и настроит на позитив.

6 ноября в 18:00 в исполнении артистов Челябинского театра драмы будет представлен спектакль «Женитьба» (автор Н. Гоголь) - славная комедия на все времена с невероятно душевным юмором. История гоголевской «Женитьбы» уже два столетия собирает полные залы по всему миру. Сюжет понятен, где-то даже предсказуем, но по-прежнему актуален.

На сцене Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова с 4 по 6 ноября будут показаны спектакли, полюбившиеся курганскому зрителю. Это ретро-мюзикл «За двумя зайцами» по мотивам пьес И. Нечуя-Левицкого «На Кожемяках» и М. Старицкого «За двумя зайцами»; ироничная история «Тевье-молочник» по пьесе Г. Горина «Поминальная молитва»; комедия «Слишком женатый таксист» по пьесе Р. Куни; сказка «Золушка» (автор Е. Шварц).

Фото с официальной страницы Управления культуры Курганской области в социальной страницы «ВКонтакте».

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