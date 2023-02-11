В Кургане большую гастрономическую ярмарку посвятили 80-летию области

Сегодня, 11февраля, на Центральной площади Кургана открылась большая гастрономическая ярмарка, которую власти города решили посвятить 80-летию со дня образования Курганской области. Это событие в регионе официально отмечали 6 февраля.

Свою продукцию привезли в Курган предприниматели из Кетовского, Белозерского, Варгашинского, Куртамышского, Петуховского, Притобольного и других муниципальных округов Курганской области и Кургана. На прилавках можно встретить популярную среди горожан сувенирку от Далматовского монастыря, мясную, молочную и мучную продукцию от Курганрыбхоза, Хлебокомбината Курганского мясокомбината, Молоко Зауралья, Сибирской темы, ЗАО «Глинки», ООО «Мишкинского продукта, и даже предприятия «Картофель».

Посетители ярмарки могут приобрести понравившиеся им товары ручной работы и натуральные фермерские продукты. Торгуют в основном мясом, молочной продукцией, домашней птицей, соленым и копченым салом, корнеплодами, пельменями, есть и промышленные товары.

Жительница Кургана Ирида Леготина поделилась с нами своими впечатлениями от праздничной суеты. На ярмарке она оказалась совсем случайно, прогуливаясь по городским улицам: «Я так рада, что очутилась здесь. У людей такое приподнятое настроение, погода прекрасная. А еще сюда столько вкусностей привезли. Такое впечатление, что со всех районов предприниматели приехали. А какие изделия здесь продают! Глаза разбегаются. Замечательно, что такие ярмарки в городе проходят».

А вот женщина в нарядной шали, выставившая на капот легкового автомобиля банки с маслятами, рыжиками, сухими и сырыми груздями, приехавшая на ярмарку явно из белозерских краев, говорит, что домашними солениями и варениями профессионально занимается уже лет 17.

Наталья Арефьева делится своим фирменным рецептом консервирования груздей с обступившими ее людьми: «Сначала в дубовой бочке солю, выдерживаю до нужной кондиции, а потом и в баночки фасую. Грибочки от этого нисколько не теряют своего вкуса, такие же ядреные».

Предпринимательница, представившаяся Юлией Анатольевной, приехала на ярмарку издалека – Челябинской области. Привезла курганцам валенки-самокаты, ручной работы, на любой размер, женские и мужские, короткие и длинные, для дома и для улицы, расписные и простые.

«Очень рада была оказаться со своими изделиями в вашем гостеприимном городе, а еще больше радует, что курганцы с охотой покупает мои эксклюзивные пимы».

В течение всего ярмарочного дня, который продлится до 19.00, посетителей будут радовать играми массовики-затейники, а песнями и плясками местные артисты. Рабочее название программы - «Мой край родной - курганская земля».

Вечером курганцев смогут посмотреть световое шоу. Завершением работы гастрономической ярмарки и праздника станет концертная программа под названием «К 80-летию Курганской области».

Вместе с тем, из-за проведения большой гастрономической ярмарки власти областного центра запретили остановки и стоянки транспорта в районе Центральной площади и на подступах к ней. Водители, будьте внимательны!