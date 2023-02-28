В Кургане идет реконструкция сразу двух театров

Губернатор Вадим Шумков проконтролировал ход ремонтных работ в курганском государственном театре драмы и театре кукол «Гулливер». В рабочем выезде также приняли участие исполняющий обязанности замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова, директор департамента строительства области Ирина Саблукова, глава Кургана Елена Ситникова.

Здание, в котором располагается «Гулливер» построено более 100 лет назад – в 1900 году – и является памятником архитектуры. На ремонт театра выделено более 90 млн рублей. В здании уже выполнены демонтажные работы и усиление фундамента, установлены межкомнатные перегородки, обновлена система отопления и вентиляции. Практически завершен ремонт помещений на цокольном этаже, где разместятся подсобные комнаты и мастерские. Для театра приобрели мебель: в зрительном зале появятся новые кресла, современное звуковое и световое оборудование. Для юных гостей театра будет создана детская игровая комната. По инициативе губернатора рядом с театром будет благоустроен сквер для жителей и гостей города с парковками для детских автобусов, мини-сценой, качелями и озеленением.

Параллельно продолжается обновление и в курганском театре драмы. На его ремонт выделено 98 млн рублей. Здесь также преобразится зрительный зал – отремонтируют сцену, систему освещения, появятся новые кресла, установят вентиляцию. Также обновят холл, коридоры, буфет и санузлы.

«В театре драмы большая часть работ выходит уже на предфинишный уровень. Некоторые помещения уже готовят под покраску и под отделку. Самое главное – прибыли новые люстры…После завершения всех работ театр будет красивым», - отметил глава региона Вадим Шумков в телеграм-канале.

Пока идет ремонт, артисты театров радуют зрителей на сцене Дворца культуры машиностроителей.