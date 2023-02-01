В Кургане к 80-летию победы в Сталинградской битве организуют выставки и кинопоказы

В Курганской области пройдут мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

2 февраля на Троицкой и Центральной площадях Кургана в 18:00 состоятся концерты. Подобные мероприятия состоятся также в городах Далматово и Шадринске.

Для школьников будут организованы классные часы, где ребятам покажут документальные фильмы о переломном событии Великой Отечественной войны, проведут экскурсии в краеведческие музеи, уточнили в пресс-службе главы региона.

В областном краеведческом музее пройдет выставка «Ни шагу назад!», тематическая экскурсия «Зауралье в годы Великой Отечественной войны» и мультимедийная лекция «Сталинградская битва в материалах Курганского областного краеведческого музея».

В художественном музее имени Г. А. Травникова работает выставка к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а библиотека имени В.Ф. Потанина для школьников и студентов подготовит виртуальную выставку, составленную по материалам национальной электронной библиотеки.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях и времени проведения можно здесь.

Фото из группы Управления культуры Курганской области в соцсети "Вконтакте".