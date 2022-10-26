В Кургане к Дню народного единства готовят насыщенную культурную программу

К Дню народного единства, который россияне отпразднуют в пятницу, 4 ноября, курганские артисты готовят большую программу.

В честь этой даты многие муниципальные учреждения готовы порадовать горожан концертами, фотовыставками, викторинами, историческими экскурсами, мастер-классами. Судя по программе, опубликованной на сайте администрации областного центра, мероприятия начнутся задолго до праздничной даты.

Одним из ярких мероприятий станет благотворительный концерт фольклорного ансамбля «Цветень», который пройдет на сцене ДК имени Горького 29 октября.

Благотворительные концерты также пройдут 30 октября в Городском доме народного творчества и досуга, Центре культуры и досуга «Спутник».

2 ноября в столице Зауралья планируют провести патриотическую уличную акцию«Единство истории, единство народа, единство России».

Городской дом культуры имени Горького ждет курганцев 4 ноября на благотворительный концерт в рамках муниципального фестиваля национальных культур «Венок дружбы».

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Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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