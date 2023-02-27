В Кургане молодые художники представят новый выставочный проект

Курганский областной Дом народного творчества объявил о реализации нового выставочного проекта в области современного искусства, в котором представят творчество молодых художников из различных регионов.Тема проекта: «Современный мир глазами молодых художников».

Молодые авторы, являющиеся представителями современного социума, выступят в роли своеобразного зеркала нашего времени, своими произведениями отражая пространственно-временные границы сегодняшнего дня, его трансформацию через призму их восприятия и сознания.

«Выставка современного искусства «Art-Пространство» - это поддержка молодых творческих личностей в сфере культуры и изобразительного искусства. Проект также создает условия для приобщения широкого круга молодежи к искусству», - сообщили в областном Доме народного творчества.

В рамках действия выставочного проекта пройдут мастер-классы и творческие встречи с авторами в возрасте от 18 до 35 лет.

Для того,чтобы принять участие в проекте, необходимо отправить заявку на электронную почту kodnt2@yandex.ru (с пометкой ART Пространство). Каждый автор имеет право представить до 5 работ.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.