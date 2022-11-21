В Кургане на двух «Арт-мастеров» стало больше

В Кургане стали известны имена победителей конкурса «Арт-Арена-2022».

Звание «Арт-мастера» завоевали Ирина Циплухина и Арина Пашкова. Кроме того, Ирина Циплухина стала победителем в «Номинации «Z». «Матвею Диденко и Полине Баушко по результатам творческих выступлений присвоено звание «Надежда Кургана». От души поздравляю наших талантливых вокалистов с победой», - написала в личном телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.

Больше всего – 90 заявок - было подано в номинацию «Эстрадный вокал».

Городской вокальный конкурс из года в год меняется. Так, в этом году введена новая номинация – «НОМИНАЦИЯ Z». Пподано более 20 заявок. Организаторы мероприятия отмечают, что вокальных конкурсов столь серьезного уровня в России не так много. В этом конкурсе участвовали все вокальные школы Кургана. Жюри оценивало конкурсантов в трех номинациях: эстрадный вокал, народный вокал, авторская песня, рок и рэп по 10-балльной системе. Особое внимание уделялось мастерству исполнения, профессионализму, музыкальной культуре, сложности исполняемого репертуара.

На юбилейном гала-концерте, который проходил 20 ноября, выступили победители конкурса. На гала-концерте торжественно исполнен гимн «Арт-Арены», премьера которого состоялась в прошлом году.

Фото из телеграм-канала главы города Елены Ситниковой.