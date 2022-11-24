В Кургане наградят участников и лауреатов фотоконкурса «Юговка в объективе»

Фотоконкурс был объявлен в честь важного события – 110-летия со дня образования Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова. Юбилейную дату коллектив, читатели и гости Юговки отметят 6 декабря.

А в течение двух месяцев перед юбилеем профессиональные фотографы, любители и все желающие, кто интересуется искусством фотографии, активно проявляли свою творческую фантазию, проводили в Юговке фотосессии, занимались репортажными съёмками и делились своими работами с читателями библиотеки в соцсетях: загружали свои фотографии в специальный альбом в сообществе «Юговка рядом» в социальной сети «ВКонтакте».

20 лучших работ были отобраны на выставку, которая откроется на 3 этаже, рядом с залом Президентской библиотеки. И в этот же день Юговка объявит имена фотографов- победителей и вручит им призы и подарки от партнёров проекта. Среди них – фотосессии, термонашивки, сертификаты на пиццы и канцелярию.

Юговка приглашает всех желающих на открытие уникальной фотовыставки и награждение самых творческих и креативных фотографов Кургана 2 декабря в 15:00.

Возрастное ограничение 6+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

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