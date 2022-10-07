В Кургане оперная певица спела с хором родителей

В Курганской областной филармонии 6 октября прошел концерт, достойный лучшей столичной сцены. Бенефис солистки филармонии Оксаны Ивановой-Берг собрал лучших профессиональных артистов, а в финале с именитой артисткой спел любительский коллектив — хор родителей «Магия».

Оксана Иванова-Берг — безусловно, «жемчужина» нашей филармонии. Богатое сопрано, густой, объемный, красивейший голос, созданный для оперного пения. Она могла бы, без сомнения, выступать и в «Опера Гарнье» и «Ла Скала», но судьба привела её в Курган. По признанию певицы, здесь она хотела освоиться, укрепиться в профессии, и следовать дальше, однако… подзадержалась.

Бенефис стал ценным подарком для всех, кто принял в нем участие. Организаторы сумели создать трогательную атмосферу искренности, взаимопонимания и радости от причастности к искусству. Репертуар был, что называется, самой высокой пробы, и вместе с тем понятен и близко каждому — романсы, песни советских лет, и, конечно, известные оперные партии, в которых раскрывается вся красота голоса певицы.

В бенефисе приняли участие солисты Курганской филармонии Мария Мустакаева, Павел Табаков, Павел Базанов, а также маленькие балерины из Дворца творчества юных. Великолепную режиссуру создала Ирина Яковлева, сумев очень красиво и гармонично объединить разноплановые номера в общий спектакль.

Сюрпризом для зрителей стал выход в финале хора родителей «Магия», которому, кстати, недавно был присвоен статус народного коллектива. Участники «Магии» на этот раз выступила в роли бэк-вокалистов и вместе с Оксаной Ивановой-Берг спела «Ноктюрн», известный и любимый по исполнению Муслима Магомаева, «Старый Клен» и «Подмосковные вечера».

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