В Кургане определили лучших чтецов

В Потанинке 21 марта состоялся областной конкурс чтецов #Рифма45. В нем приняли участие более 40 школьников в возрасте от 7 до 16 лет из 14 образовательных учреждений города и области.

Конкурс посвящен 80-летию образования Курганской области и Всемирному дню поэзии. Как пояснили в библиотеке, участники самостоятельно выбрали поэтическое произведение для чтения на конкурсе или обратились за помощью в выборе текста к родителям, родственникам, учителям, библиотекарям. В течение двух часов в зале Потанинки звучали стихотворения российских и зауральских поэтов.

В возрастной категории 1-4 класс победителями стали: Семён Печенкин, Артем Сабирьянов, Полина Папулова. В возрастной категории 5-8 класс лучшими стали: Василина Иванова, Юрий Лобанов, Регина Юсупова. Специальный приз за артистизм вручен Арине Панькиной.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.