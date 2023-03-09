В Кургане определили лучшую школу искусств

В Кургане подвели итоги региональных конкурсов «Лучшая ДШИ» и «Лучший преподаватель ДШИ».

В конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ» приняли участие 8 преподавателей по разным музыкальным специальностям из музыкальных школ и школ искусств города и области. Победителем в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» стала преподаватель по классу флейты Детской школы искусств им. В.А. Громова Наталья Соколова, сообщили в пресс-службе администрации города.

В конкурсе на «Лучшую ДШИ» принимали участие 5 школ. Первый тур оценивался членами жюри заочно по представленным конкурсным документам, во 2-ом туре преподаватели прошли очные конкурсные испытания по двум направлениям: «самопрезентация» и «дискуссия». По итогам всех испытаний лучшей детской школой искусств в номинации «городские» стала Детская школа искусств им. В.А.Громова, на втором месте - Детская музыкальная школа № 3 города Кургана.

Победители будут участвовать в общероссийских конкурсах «Лучший преподаватель ДШИ» и «Лучшая детская школа искусств».

Фото предоставлено Детской школой искусств им. В.А.Громова.

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