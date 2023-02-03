В Кургане определились, как будут выглядеть памятники Суворову и Жукову

Памятник генералиссимусу Александру Суворову планируется установить в сквере его имени, расположенном между улицами Невежина, Кремлева и Победы. Мемориальная доска маршалу Георгию Жукову будет установлена на фасаде кинотеатра «Россия».

На конкурс по созданию памятника Александру Суворову поступило 3 заявки. Победителем конкурса был единогласно признан эскизный проект скульптора Людмилы Лапердиной. На конкурс по лучшему эскизному проекту мемориальной доски маршалу Георгию Жукову поступило 2 заявки. Победителем конкурса был признан эскизный проект скульптора Владимира Лепешова (город Сергиев Посад), и дизайнера Ольги Лепешовой (город Москва).

Доработанные проекты представят на рассмотрение художественного совета при Департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана.