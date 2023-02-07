В Кургане откроется гастрономическая ярмарка

Посетители ярмарки 11 февраля смогут приобрести понравившиеся им товары ручной работы и натуральные фермерские продукты - мясную и молочную продукцию, домашнюю птицу (гуси, куры, утки, индюки, индоутки), соленное и копченое сало, колбасную продукцию, пельмени, сладости, корнеплоды, изделия народных промыслов, лечебные травы, мед, домашний текстиль и утварь, сообщает Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана.

На прилавках ярмарки свою продукцию представят производители из Кетовского, Белозерского, Варгашинского, Куртамышского, Петуховского, Притобольного и других муниципальных округов Курганской области и города Кургана. Среди участников ярмарки - известные всем предприятия региона.

С 14:00 до 19:00 часов также будет организована праздничная культурная программа с играми, плясками и песнями. Сначала пройдет детская игровая часть, а затем концертная программа «Мой край родной - курганская земля». В 18:00 курганцев ждет световое шоу. Завершением работы гастрономической ярмарки и праздника станет концертная программа под названием «К 80-летию Курганской области».

Как отметили в департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли, ярмарка создаст праздничную атмосферу, подарит волшебство и поднимет горожанам настроение.