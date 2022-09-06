В Кургане открылась выставка избранных работ Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия»

В Курганском областном Доме народного творчества 5 сентября прошло торжественное открытие выставки в рамках общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Работы объединены по тематическим блокам: «Дикий мир Таймыра», «Большой город России», «Красная книга России», «Русская Арктика» и «С любовью из Астраханского заповедника». Посетителей встретила девушка, играющая на флейте. Гости выставки с наслаждением вслушивались в каждую ноту. Затем организаторы рассказали о выставке, её значении для общества. Солист-вокалист Курганской областной филармонии Павел Базанов порадовал присутствующих своим прекрасным голосом.

Временно исполняющая обязанности директора КОДНТ Ирина Фалькова отметила сложность конкурсного отбора: «Ежегодная всероссийская выставка проводится с 2014 года. В течение месяца сначала проходит отбор фотографов, которые делают снимки в своём регионе. В Москве члены жюри отбирают их, выставляют в столице, а затем выставка начинает своё путешествие по всей России. За всю историю существования фестиваля только один фотограф из Курганской области удостоился чести быть представленным на этой выставке – это Эдуард Кутыгин».

Как рассказал член союза фотохудожников России Александр Алпаткин, этот фотограф любит и путешествия, и фотографию. «К своим фотографиям он пишет японские стихи, которые дополняют настроение в кадре. В итоге есть визуальный ряд и текстовое сопровождение, работа становится объемнее и зритель смотрит не просто на красоту, а ещё и на духовность, душевность», - сообщил Александр Алпаткин. Эдуард Кутыгин участвовал во всероссийской выставке в 2015 году. Для каждого фотохудожника участие в таких масштабных проектах является значимым событием.

На выставку приехали и ребята из колледжа культуры. Студенты внимательно изучали работы. Выставка полезна для них не только как для зрителей – молодые люди могут почерпнуть для себя знания и с профессиональной точки зрения. Ирина Фалькова рассказала, почему выставка важна: «Она помогает воспитать любовь к родному краю, даёт возможность увидеть потаённые уголки и прикоснуться к фотоискусству. Каждая фотография имеет глобальную художественную ценность. На фотографиях запечатлены редкие моменты с животными в необычайных уголках России. Это не просто снимок животного, это произведение искусства».

После торжественной церемонии искусствовед, член Союза художников Любовь Кочарина провела экскурсию, рассказав о каждой работе подробно. Благодаря её рассказу зрители узнали, что для фотографии «Байкальская нерпа» автор сначала повалялся по камням, где осталась шерсть животного. Без этих действий нерпа смогла бы учуять «чужака» и не подпустила бы к себе. Такой фанатизм, пожалуй, необходим – без него не получатся настолько невероятные снимки. «Меня подкупает в работах то, что из каждого фотопейзажа или фотопортрета выплёскивается любовь. Не каждый фотограф способен так отразить чувства в своих работах», - прокомментировала любовь Кочарина.

Выставка будет работать до 30 октября. Помимо этого в рамках фестиваля «Первозданная Россия» пройдут конкурс для фотографов-любителей, а также мастер-классы по основам фотографии.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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