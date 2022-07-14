В Кургане повышают экологическую культуру детей и взрослых

В курганском ТОС «Орбита» провели игровую программу «Экодвор», интересную не только подрастающему поколению, но и взрослым. Мероприятие состоялось на детской площадке по улице Крутикова.

Как сообщила председатель ТОС «Орбита» Ольга Борчанинова, в акции приняли участие более 50 человек разного возраста. Несмотря на прохладную дождливую погоду, «Экодвор» привлёк немало жителей ТОС «Орбита», интересующихся вопросами экологии, охраной окружающей среды, раздельным сбором мусора, сохранением города в чистоте. Цель игровой программы – повышение экологической культуры горожан, формирование экологически ответственного поведения, полезных экологических привычек, уточнили в пресс-службе администрации города.

Участникам «Экодвора» рассказали, как и для чего нужно сортировать мусор, как содержать родной двор в чистоте и порядке, провели экологическую викторину с призами. Жительницы ТОС подготовили и исполнили на мероприятии современный танец. «Экодвор» завершился выступлением кукольного театра на экологическую тему – весёлой сказкой о том, как сестра и брат прогнали хулигана и грязнулю Свина.

Фото АНО социальных инициатив «Яркий мир».