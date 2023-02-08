В Кургане презентовали книгу о 128 зауральцах – кавалерах ордена Александра Невского

В библиотеке имени Югова сегодня, 8 февраля, презентовали очередной том книги «Золотое созвездие Зауралья». В управлении культуры утверждают, что подобные издания, повествующие о кавалерах ордена, есть только в Москве и Московской области. В ведомстве также сообщили, что выход в свет сборника «Кавалеры ордена Александра Невского» приурочен к 80-летию образования области и является настоящим подарком для каждого жителя региона.

«Этот проект состоялся благодаря поддержке правительства Курганской области и лично губернатора Вадима Михайловича Шумкова. На страницах этой книги не только славная история Курганской области, здесь - имена наших земляков, которые своими подвигами ковали Победу в Великой Отечественной войне и удостоены за свою смелость и отвагу высокой награды – ордена Александра Невского», - сообщила заместитель начальника управления культуры Наталья Речкалова.

Книга «Золотое созвездие Зауралья» появится в каждой библиотеке нашего региона. Это очень важно в воспитании патриотизма, особенно у молодых людей, поскольку издание отвечает современным вызовам. Каждый герой этой книги – настоящий пример патриотизма, отваги и мужества. Это те люди, на которых должна равняться современная молодёжь.

Тексты про героев книги собирали Владимир Филимонов и Александр Букреев. К сбору материалов также присоединились краеведы, военные, журналисты, литераторы.

Поисковая работа продолжится, возможно, что «Золотое созвездие Зауралья» пополнится новыми именами.