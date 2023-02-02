В Кургане пройдут мастер-классы по преподаванию актерского мастерства

Проект направлен на повышение профессионального мастерства педагогов театральных объединений, на обогащение их творческого опыта практическими умениями в сфере сценического мастерства, которыми поделятся артисты, сценаристы и искусствоведы нашей области.

13, 14, 15 февраля в Кургане для педагогов желающих развиваться в своей профессии и получать новые знания состоятся мастер-классы по преподаванию актерского мастерства, сценической речи и пластике. Экспресс-сессия состоится по адресу: ул. Советская, 110, 2 этаж, в лекционном зале Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Курганской области. Для участия в проекте необходима предварительная регистрация.