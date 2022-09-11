В Кургане пройдёт фестиваль Шостаковича

25 сентября пройдёт торжественное открытие фестиваля. Художественный руководитель Сергей Потапов сообщил, что в этом году фестиваль посвящён дружбе Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена.

В первый день IX Всероссийского музыкального фестиваля имени Д.Д. Шостаковича в Кургане пройдёт Вечер фортепианной музыки. Солистом выступит лауреат международных конкурсов Борис Березовский. Заслуженный артист Российской Федерации, участник и организатор музыкальных фестивалей, Борис Березовский выступал с Нью-Йоркским и Берлинским симфоническими оркестрами, Филадельфским симфоническим, Лондонской «Филармонией» и Симфоническим оркестром BBC, Резиденси-оркестром Гааги и Филармоническим оркестром Роттердама, Мюнхенским филармоническим оркестром и Симфоническим оркестром радио Франкфурта.

Все любители прекрасной музыки смогут насладиться исполнением сонаты №27 ми минор Людвига ван Бетховена. Затем солист исполнит «Три прелюдии и фуги» Дмитрия Шостаковича, «Семь вальсов» Фредерика Шопена и сонаты №5 фа-диез мажор и №7 «Белую мессу» Александра Скрябина. Вечер обещает быть прекрасным – красивые сочинения в превосходном исполнении Бориса Березовского.

27 сентября в филармонии пройдёт Вечер камерной музыки. На сцене предстанут два солиста – лауреаты международных конкурсов Александр Рамм (виолончелист) и Филипп Копачевский (пианист). Александр Рамм является единственным представителем России, ставшим лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки, также виолончелист победил на I Всероссийском музыкальном конкурсе и в музыкальном соревновании Beijing International Competition. Гастролирует во многих городах России, Литвы, Швеции, Австрии, Финляндии, ЮАР, Японии, Франции, Болгарии, Германии, Великобритании и т.д. Филипп Копачевский даёт свои концерты в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании, Черногории, Эстонии, Литве и во многих городах России. Является солистом Московской филармонии. Также пианист – лауреат восьми международных конкурсов, в том числе Х Конкурса пианистов имени Шуберта (Германия) и Конкурса пианистов в Энсхеде (Нидерланды). Выступал с извест­ными дирижёрами, сре­ди которых М. Ростропович, В. Гергиев, В. Спиваков, Михаил Плет­нев, Юрий Башмет, А. Дмитриев, С. Кочановский, К. ванАльфен, Ч. Оливьери-Монр­о, Евгений Бушков, М. Венгеров, П. Уоткинс. Звания и награды солистов второго дня фестиваля бесконечны – музыканты известны на весь мир.

В программе мероприятия запланированы целых три премьеры. Откроет вечер камерной музыки сюита для виолончели соло Тихона Хренникова-мл. Он пошёл по стопам своего прадедушки, известного советского композитора Тихона Хренникова. Впервые на нашей сцене будет исполнено его произведение. Затем будут исполнены произведения Бенджамина Бриттена – сюита для виолончели соло №1 и соната для виолончели и фортепиано До мажор. Завершит концерт соната для виолончели и фортепиано ре минор Дмитрия Шостаковича.

2 октября для любителей музыки произведения исполнит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России и Монголии, почётный гражданин Республики Австрия Илмар Лапиньш. Солировать на сцене будет лауреат международных конкурсов Гайк Казанян – скрипач. В составе оркестра - музыканты высокого уровня, имеющие опыт концертных выступлений во многих городах России, странах СНГ и дальнего зарубежья, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Гастроли были в Германии, Швейцарии, Японии, Республике Корея, Латвии, Монголии, Китае. Кроме интенсивной творческой деятельности в Иркутской филармонии, И. Лапиньш продолжает сотрудничать с другими оркестрами в России и других странах: с 2013 по 2015 - постоянный приглашённый дирижёр Берлинского симфонического оркестра, выступает с симфоническими оркестрами городов Вероны, Пармы, Харбина, с Государственным симфоническим оркестром Китайской Народной Республики, с филармоническими оркестрами Минска, Риги, Еревана, Воронежа. Гайк Казанян – лауреат многих международных конкурсов, в том числе в Клостер-Шонтале (Германия), им. Ямпольского (Россия), им. Венявского в Познани (Польша), им. Чайковского в Москве (2002, 2015), в Сьоне (Швейцария), им. Лонг и Тибо в Париже (Франция), в Тонгёнге (Южная Корея), им. Энеску в Бухаресте (Румыния).

Откроет вечер «Простая симфония» Бенджамина Бриттена. Затем прозвучит его же концерт для скрипки с оркестром. А в заключении концерта музыканты исполнят симфонию №6 си минор «Патетическую» Петра Ильича Чайковского.

В последний день фестиваля на сцену выйдет Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки «Altro Coro». Художественным руководителем и дирижёром является ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Премии Правительства РФ, доктор искусствоведения, профессор Александр Рыжинский. Главный хормейстер – лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Морозов. Солировать в этот день будут Натали Антропова – сопрано, Анастасия Машковская – сопрано и Владислав Кащеев – баритон. Ансамбль современной хоровой музыки «Altro Coro» был создан в сентябре 2010 года в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В его состав вошли студенты и выпускники кафедры хорового дирижирования, чьи интересы были сосредоточены на практическом изучении наследия отечественных и зарубежных композиторов XX-XXI вв. Одной из главных задач коллектива явилась пропаганда неизвестных в России хоровых и вокально-ансамблевых сочинений. На многих конкурсах они занимают первые места, а также Гран-При. Ансамбль гастролировал неоднократно и в Швейцарии.

Программа состоит из двух отделений. Первое – «Рахманинов и его современники» – начнется с неизменяемого православного гимна «Единородный Сыне» из «Литургии св. Иоанна Златоуста» Сергея Рахманинова. Затем на сцене прозвучат произведения Павла Чеснокова: два хора из цикла «Во дни брани»: «О пресладкий и всещедрый Иисусе» и «Тебе необоримую стену», а также «Спасение соделаси» из цикла «Десять причастных». Затем зрители услышат «Ныне отпущаеши» Александра Кастальского, «Свете тихий», «Ныне опустощаеши», Концерт «Камо пойду от Духа Твоего» Виктора Калинникова. Вновь зазвучит Сергей Рахманинов – Четыре хора из «Всенощного бдения»: «Богородице Дево, радуйся», № 6; Тропарь «Днесь спасения», № 13; Тропарь «Воскрес из гроба», № 14; Кондак «Взбранной воеводе», № 15. Гнесинский ансамбль также исполнит произведения Николая Голованова: «Хвалите Имя Господне», «Под Твою милость» и «Отче наш». Завершится отделение Сергеем Рахманиновым, «Тебе поем» из «Литургии св. ИоаннаЗлатоуста». Солировать в первом отделении будет Натали Антропова.

Второе отделение под названием «Панорама современной хоровой музыки» откроет новые горизонты восприятия музыки для слушателей. Сначала Натали Антропова исполнит Два хора из цикла «Посвящение Марине Цветаевой «Конь» и «Всё великолепье труб» Софии Губайдулиной, а также «Morning Star», «Alliluia-Tropos» и «Nuncdimittis» Эстонского композитора Арво Пярта. Затем к Натали Антроповой присоединится Анастасия Машковская, и они вместе споют «The gallant weaver» и «A child’s prayer». Следующие произведения гости услышат в исполнении Натали Антроповой и Владислава Кащеева. На сцене прозвучат «Tabula rasa» и «Last Night of Stars» Канадского композитора Дона Макдоналда и песню «Мирончарня» Якуба Неске из Польши. Натали Антропова также споёт «Only in sleep» Латвийского композитора Эрика Эшендвальдса. Его же произведение «O salutarishostia» в исполнении двух сопрано – Натали Антроповой и Анастасии Машковской завершит второе отделение.

Программа фестиваля насыщена и разнообразна. Сергей Потапов во время пресс-конференции отметил, что все приглашённые исполнители с радостью согласились на участие в фестивале Шостаковича. Каждый считает необходимым этот фестиваль. Он играет важную роль в формировании культуры среди населения.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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