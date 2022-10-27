В Кургане снимают психологическое кино для будущих мам

Сериал о послеродовой депрессии, который жительница Кургана Екатерина Жильцова снимает на средства миллионного гранта, полученного на Международном молодёжном форуме «Евразия Global», зрители увидят уже в этом году.

- У меня каждая осень – начало чего-то нового. Начинается учебный год, и меня крутит в разные стороны. Не всегда я к этому готова. Например,грант в прошлом году больше меня напугал, если честно, потому что идей всегда много, а, как доходит дело до реализации, начинаю переживать, - делится автор проекта Екатерина Жильцова.

Прошёл год большой плодотворной творческой работы. Катя собрала команду единомышленников, закупила оборудование, организовала кастинги.

Возникло немало трудностей. По словам Екатерины, три раза менялся состав команды. Это девушка связывает с тем, что у неё мало управленческого опыта.

- Дважды пришлось форматировать проект, в итоге он разбит на две части. Сделано это для того, чтобы более точечно повлиять на саму проблему послеродовой депрессии и сохранить художественный замысел, - объясняет автор.

Также Екатерина выяснила, что с проблемами послеродовой депрессии в нашем регионе к специалистам обращаются крайне редко, следовательно, собрать фактуру с анализом опытных психологов и психотерапевтов оказалось не так просто. Приходилось проводить диагностику в фокус-группах, много общаться с людьми.

- В основном поступают уже с осложнениями. Это бытовое насилие, алкоголизм, наркомания, некоторые и вовсе думают наложить на себя руки. И не всегда удаётся точно определить, что же было предпосылкой - ПРД или не очень хорошие условия жизни в целом, - комментирует Екатерина Жильцова.

Не обошлось и без технических проблем. Была утеряна значительная часть отснятого материала. Где-то брак по звуку, где-то возникали сложности с жёстким диском, хранилищем.

Все трудности Екатерина и её единомышленники преодолели. Собрали достаточный объём материала, изменили подход к работе, наметили пути развития. Фильм должен выйти до конца 2022 года. Посмотреть его можно будет в сети Интернет. Катя верит, что всё получится, хотя дел ещё много:

- Ноябрь у меня ещё есть. Сейчас компонуем комментарии психологов, психотерапевтов, чтобы собрать обучающий материал для женщин. Социальную часть сформируем и пойдём снимать художественную, более затратную в финансовом смысле. Планировала, конечно, сделать всё быстрее. Это дурацкое желание пройти пятилетку за полгода! В очередной раз убеждаюсь, что, чем больше торопишься, тем меньше успеваешь.

Кино девушка снимает по книге психотерапевта Михаила Литвака «Похождения трусливой львицы». Екатерина отмечает, что ей самой однажды помогла эта книга:

- Думаю, материал окажется полезным многим женщинам. Здесь будут показаны сложности, с которыми столкнулась главная героиня, недавно родившая ребёнка. Каждая зрительница сможет найти не только знакомые жизненные ситуации, но и советы, как их пережить.

Кстати, Екатерина Жильцова не так давно вернулась с проекта «Перезагрузка», сейчас она полна сил и энергии:

- Появились силы двигаться дальше. И пусть что-то не получается или получается не сразу, главное, что идёт движение. Чувствую себя иначе.

Екатерина Черепанова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.